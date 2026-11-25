Sóller acoge el primero de los talleres de cocina con pescado local para alumnos de FP de este curso - CAIB

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El IES Guillem Colom Casasnovas de Sóller acoge este miércoles el primer taller de pesca local sostenible y gastronomía del curso 2026-2027, dirigido al alumnado del ciclo formativo de grado medio de Cocina y Gastronomía.

En esta primera sesión participan el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés, y el pescador de la Cofradía de Pescadores del Port de Sóller Gori Mayol, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en una nota de prensa.

El objetivo de los talleres es dar a conocer el pescado local a los futuros profesionales de restauración, con especial atención a las especies que tienen menos presencia en las cartas.

La formación les ofrece criterios para identificar el origen del pescado, elegirlo según la temporada e incorporar a la cocina especies que, a menudo, tienen una presencia limitada en el mercado, lo que contribuye a dar más salida a las capturas de la flota pesquera de Baleares.

El taller también aborda cómo el consumo de pescado local puede contribuir a conservar el Mediterráneo. Entre los criterios de consumo responsable están elegir el pescado según la temporada, tener en cuenta las artes con las que se ha capturado e incorporar a la cocina especies como el sargo.

Durante la primera parte de la sesión, el alumnado conoce el trabajo de la flota pesquera balear, los criterios de la pesca sostenible y cómo la trazabilidad y las marcas colectivas permiten identificar el origen del producto.

En la parte práctica, el chef del restaurante Terrae, David Rivas, muestra cómo preparar sargo encebollado con espuma de cilantro. A partir de esta receta, los estudiantes practican la limpieza, el fileteado y el aprovechamiento del pescado.

El alumnado también recibe la Guía de consumo sostenible de pescado y marisco de Baleares, elaborada por la Alianza Calant Xarxes en colaboración con el Observatorio Socioambiental de Menorca del Instituto Menorquín de Estudios. La guía recoge información sobre las especies locales, sus temporadas de consumo y las artes de pesca utilizadas.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural financia los talleres, mientras que la Alianza Calant Xarxes asume su coordinación.

La iniciativa también cuenta con el apoyo de la Conselleria de Educación y Universidades y la colaboración del chef David Rivas, OPMallorcamar y Peix Nostrum.

Por el momento, cuatro centros han confirmado su participación y el proyecto tiene como objetivo llegar progresivamente a todos los centros de formación profesional de Baleares.

Así, los talleres continuarán el 23 de febrero de 2027 en el IES Puig de sa Font de Son Servera, el 4 de marzo en el IES Felanitx y el 7 de abril en el CIFP Juníper Serra de Palma.