Estos son los Premios Ramon Llull y la Medalla de Oro de Baleares de este año

Archivo - Jaume Anglada - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El cantautor mallorquín Jaume Anglada recibirá el próximo 28 de febrero en la Llotja la Medalla de Oro de Baleares, el máximo galardón que otorga la Comunidad Autónoma.

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el reconocimiento a la trayectoria musical de Anglada y su aportación a la cultura del archipiélago, así como los 15 Premios Ramon Llull, que reconocen a personas y entidades con una trayectoria de excelencia y compromiso con el progreso social, cultural, científico, deportivo y humano.

Los 15 Premios Ramon Llull de este año son la Asociación de Amigos del Ferrocarril, la entidad Llevant en Marxa, el académico Eugeni Aguiló (a título póstumo), el ciclista Albert Torres, Margalida Jordà (Proyecto Naüm), Banca March, Joan Oliver, la investigadora Estella Matutes, la asociación Criadors des Ca Eivissenc de Eivissa y Formentera, el capitán de marina mercante Juan Bautista Costa, la Federación de Fútbol de Baleares, la actriz Laura Pons, la atleta Esperança Cladera, Maria Teresa Llull (Respiralia) y al fundador de Trablisa, Miquel Bordoy.