El tiempo para hoy, domingo 18 de octubre, en Baleares

Mapa del tiempo para este domingo en Baleares.
Mapa del tiempo para este domingo en Baleares. - AEMET
Europa Press Islas Baleares
Publicado: domingo, 18 octubre 2026 10:03
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   PALMA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este domingo una jornada en Pitiusas con chubascos que pueden ser localmente muy fuertes o torrenciales y persistentes, que pueden ir acompañados de tormenta, mientras que en Mallorca podrían llegar estas fuertes lluvias a partir de la tarde.

   El cielo tenderá de nuboso a cubierto y en Menorca no se descarta algún chubasco ocasional. En las temperaturas nocturnas habrá pocos cambios o irán en ascenso y las diurnas en descenso.

   El viento soplará moderado, del norte y nordeste en Menorca y Mallorca y del este en Pitiusas.

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