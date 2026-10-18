El tiempo para hoy, domingo 18 de octubre, en Baleares

Mapa del tiempo para este domingo en Baleares. - AEMET

PALMA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este domingo una jornada en Pitiusas con chubascos que pueden ser localmente muy fuertes o torrenciales y persistentes, que pueden ir acompañados de tormenta, mientras que en Mallorca podrían llegar estas fuertes lluvias a partir de la tarde.

El cielo tenderá de nuboso a cubierto y en Menorca no se descarta algún chubasco ocasional. En las temperaturas nocturnas habrá pocos cambios o irán en ascenso y las diurnas en descenso.

El viento soplará moderado, del norte y nordeste en Menorca y Mallorca y del este en Pitiusas.