El tiempo hoy, lunes 19 de octubre, en Baleares

Archivo - Calles inundadas - Germán Lama - Europa Press - Archivo
PALMA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este hoy, lunes 19 de octubre, en Baleares cielo cubierto con chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes, ocasionalmente torrenciales y persistentes, tendiendo por la tarde a intervalos nubosos con algunos chubascos y tormentas ocasionales.
Las temperaturas presentarán pocos cambios o un ascenso. El viento será entre flojo y moderado de componente este con intervalos de fuerte de madrugada, tendiendo a mediodía a componente sur.