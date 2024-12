El tiempo, hoy martes 24 de diciembre, en Baleares

PALMA 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para hoy martes, 24 de diciembre, en Baleares: viento fuerte o muy fuerte en Menorca y alguna helada débil local en Mallorca.

Tanto en Menorca y Mallorca se esperan intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación débil ocasional en la primera, mientras que en las Pitiusas el cielo será poco nuboso o despejado.

Las temperaturas nocturnas no se prevé que registren cambios en Menorca, mientras que en el resto del archipiélago descenderán. En Mallorca las bajadas serán locales y notables, por lo que no se descarta alguna helada débil. Las diurnas no sufrirán muchos cambios o ascenderán.

En Menorca, el viento soplará de forma fuerte o muy fuerte procedentes del norte y el noroeste con rachas de entre 80 y 90 kilómetros por hora durante la mañana, mientras que hasta la media tarde serán de máximo 70 kilómetros por hora. En el resto de las islas soplará viento entre flojo y moderado del norte y noroeste.