El tiempo para hoy, sábado 17 de octubre, en Baleares

Mapa de la previsión del tiempo para este sábado 17 de octubre. - AEMET

PALMA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha previsto para este sábado en Baleares una jornada de intervalos nubosos con algún chubasco ocasional.

Las temperaturas nocturnas sufrirán pocos cambios, mientras que las diurnas irán en ligero descenso.

En Mallorca y Menorca el viento soplará entre flojo y moderado del norte y nordeste. Por su parte, en las Pitiusas lo hará con una intensidad floja del este.