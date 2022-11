Un total de 19 familias y 48 niños se benefician del servicio de cuatro niñeras que ofrece Fundació Patronat Obrer

El Govern, a través del IRPF Social, financia este servicio y la intervención social en dos pisos para familias que ofrece la entidad

PALMA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un total de 19 familias y 48 niños se han beneficiado del servicio de cuatro niñeras que ofrece la Fundación Patronat Obrer, gracias a la financiación de la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, a través del IRPF Social, y que permite que las madres puedan conciliar trabajo con formación.

Según ha informado la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes este lunes en nota de prensa, el Servicio Domiciliario de Atención a la Infancia, pionero desde hace años en Mallorca, que ofrece la Fundación Patronat Obrer, permite que las madres que son alumnas de la entidad y están en situación familiar de vulnerabilidad puedan formarse y trabajar.

"Todas las alumnas que han pasado por la Fundación Patronat Obrer se han ido muy contentas. Por un lado, por dejar tranquilas a sus niños y, por otro, porque han podido sacarse una titulación para poder incorporarse al mundo laboral", ha asegurado la presidenta de la entidad, Catalina Serra.

El 85 por ciento de las mujeres que se forman en la Fundación, mayoritariamente como camareras de pisos en hoteles o en labores de limpieza de grandes superficies, consiguen la inserción laboral.

"Para mí ha sido una salvación porque estaba en un momento familiar muy complicado, en una situación que estaba sola con dos hijos. Tengo también un hijo mayor, adolescente, y él muy pequeño, y trabajando a doble jornada me encontraba en que las tardes no tenía con quien dejar a los niños", ha afirma Cecilia Godoy, una de las madres-alumna de la entidad.

"No tengo familia aquí, está fuera del país y el servicio ha sido una gran ayuda para mi conciliación laboral. No podría haber seguido trabajando y manteniendo a mi familia si no fuera por el servicio", ha añadido.

Como ella, en la actualidad son un total de 19 familias y 48 niños los beneficiarios que reciben apoyo de las cuatro niñeras que ha puesto a disposición el servicio del Patronat Obrer, como Jakeline Mendoza. "Me motiva a querer aprender más, no sólo de los niños, sino querer hacer formación para poder estar más capacitada y darles lo que necesitan", ha afirmado Mendoza.

Las niñeras, que también deben ser madres, acompañan y van a recoger a los niños a la escuela y les hacen realizar actividades lúdicas, deportivas o salidas al parque, la biblioteca o la playa.

Además, a través del IRPF Social, la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes ha financiado la intervención social en los dos pisos que ofrece la entidad y que actualmente acoge hasta tres familias, en algunos casos monoparentales, y a quienes la entidad acompaña ofreciéndoles formación, búsqueda de trabajo y abastecimiento de alimentos.

Por otra parte, la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes también ha financiado al Servicio de Atención Social, a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la inclusión social y servicios de atención social.