Un total de seis patios de Palma experimentan una transformación efímera de la mano de 'L'Insòlit'

Publicado 11/07/2018 18:27:51 CET

Un total de seis patios de Palma -Can Oms, Can Bordils, Cal Comte de la Cova, Cal Marquès de la Torre, Can Balaguer y el Estudi General Lul·lià- experimentan una transformación efímera de la mano de 'L'Insòlit'.

Asimismo, este miércoles ha tenido lugar la inauguración de la tercera edición del festival, que se celebra hasta el 14 de julio y es impulsado por el Departamento de Cultura, Patrimonio y Deportes del Consell de Mallorca.

Entre las intervenciones, se encuentran un laberinto de tela de la mano de Pere Molas y Eva Olavarria, unas gotas de agua gigantes de María Abellán, Irene García y Rosa Moreno, o un bosque de globos verdes Tomás Montis y Beatriz Quintela, según ha informado el Consell en un comunicado.

Las seis propuestas han sido seleccionadas de un total de 88 que se han presentado en el concurso internacional, que ha reunido a 180 participantes.

Asimismo, el proyecto, nacido en 2016, se consolida como una propuesta de calidad para poner en valor los patios como parte de del patrimonio, a través del arte contemporáneo.

El conseller insular de Cultura, Patrimonio y Deportes, Francesc Miralles, ha explicado que se han dado "pasos firmes" que han permitido "consolidar el proyecto".

"Estamos muy contentos de ser su aliado y de contar con el resto de instituciones -Ayuntamiento de Palma, UIB, Colegio de Arquitectos y la Escuela Superior de Diseño-. Un proyecto que ya empieza a tener pasado, que tiene presente y estoy seguro que también tiene mucho futuro", ha expresado Miralles.

A las visitas a los patios, se ha sumado este año un amplio programa de actividades como son las rutas guiadas con el historiador Gaspar Valero, un ciclo de conferencias, así como actividades familiares.

La inauguración del festival de este miércoles ha contado con un recorrido que se ha iniciado en el patio del Estudi General Lul·lià y ha pasado por Can Bordils y Can Oms.

Finalmente, al acto también ha asistido la presidenta del Govern, Francina Armengol; el director insular de Cultura, Rafael M. Creus, y el regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Llorenç Carrió; entre otros.