Trabajadores de los centros de menores se concentran frente al IMAS para exigir el plus de insularidad

PALMA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Trabajadores de los servicios externos de protección de menores de Mallorca se han concentrado este jueves frente a la sede del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) para exigir la aplicación del plus de insularidad.

Según ha informado CCOO, sindicato convocante junto con STEI, han sido unos 150 los trabajadores que se han movilizado esta mañana con el lema 'Plus de insularidad ya' para poner de manifiesto el "malestar creciente" ante el incumplimiento por parte del IMAS y el Consell del convenio del sector.

El presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, se comprometió este miércoles con los sindicatos a reconocerles el plus de insularidad durante el primer semestre de este año y a hacer que su aplicación sea retroactiva con fecha 1 de enero de 2025.

No obstante, los sindicatos lo consideran un compromiso insuficiente y señalan que tras anunciar movilizaciones el conseller insular convocó con urgencia una reunión en la que se planteó firmar un protocolo de intenciones de pagar el complemento sin fecha fija y comenzando un nuevo periodo de negociación.

"Sólo plantear la posibilidad de que no haya un acuerdo efectivo hasta el 31 de diciembre del 2026 no es serio", han criticado ambos sindicatos, a la vez que han reclamado "hechos y acuerdos concretos firmados" y no declaraciones. Además, han exigido el plus de insularidad "ya", considerando que "atrasar la negociación no es una vía aceptable".

Los trabajadores han remarcado que no están dispuestos a esperar más y que este complemento salarial "es una necesidad vital". "Las palabras vacías no nos ayudan a pagar el alquiler ni a hacer la compra", han agregado.

Ante la falta de compromiso, a su juicio, por parte del IMAS, los sindicatos CCOO y STEI han anunciado nuevas movilizaciones los próximos 6 y 20 de febrero a las 11.00 horas frente a la sede del IMAS.

Los servicios concertados y contratados de protección de menores incluyen unos 600 profesionales en Mallorca, que se encuentran afectados por el convenio autonómico que contempla el pago del plus de insularidad y que la administración "incumple de forma sistemática".

Igualmente, han subrayado que el plus de insularidad, planteado en 91,05 euros mensuales, es un derecho laboral esencial para compensar el elevado coste de la vida en Baleares. Según han relatado, durante 2024 se habían realizado reuniones en las que se avanzaba en las negociaciones y el conseller insular se había comprometido a dar respuesta a esta demanda en los presupuestos de 2025.

Sin embargo, han criticado, "la sorpresa" para el sector llegó cuando el titular del IMAS anunció que no incluiría la partida presupuestaria para 2025 y el conseller insular de Hacienda, Rafael Bosch, negó en el pleno la existencia de estas negociaciones y el compromiso.

Por ello, desde las organizaciones sindicales han mostrado su "decepción" con las actitudes de los responsables políticos del IMAS que "han vuelto a ignorar este derecho laboral".