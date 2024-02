PALMA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

Más de 250 tractores ya recorren el centro de Palma en dirección a la Delegación del Gobierno para protestar por la crisis del sector primario y mostrando lemas como "payesía o muerte".

Las decenas de vehículos procedentes de diferentes puntos de Mallorca se han dado cita en la avenida México de Palma, desde donde han partido, alrededor de las 11.50 horas en filas de dos, hacia el centro de la ciudad recorriendo la calle Manacor, Manacor, las Avenidas, vía Roma, el paseo Mallorca y la avenida Jaume III.

La intención es, alrededor de las 12.30 horas concentrarse en el paseo del Borne, para acabar frente a la Delegación de Gobierno, donde presentarán sus reivindicaciones al delegado Alfonso Rodríguez.

Los tractores han llegado al punto de reunión haciendo sonar las bocinas y luciendo pancartas en favor del producto local o rechazando las políticas comunitarias con lemas como "de Bruselas, ni las coles".

En sus carteles, los payeses recuerdan que "sin agricultura no se come" y que "el campo no se muere, lo están matando". También se ven consignas famosas como el célebre "me gusta la fruta", aunque matizando, "de origen español". A su paso, los vehículos reciben el aplauso de la ciudadanía y de los grupos de personas que acompañan la tractorada a pie.

La movilización está convocada por agrupaciones agrícolas como Asaja-Baleares, Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), la Unió de Pagesos y Cooperatives Agro-alimentàries. Se suman así a las protestas del sector primario en España y Europa en los últimos días, a las que añaden las reivindicaciones del campo balear, como una especial atención a la insularidad o una mayor agilidad de las ayudas del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba).

En materia de política comunitaria, piden una moratoria para la implantación de la cartilla digital debido a que es "una burocracia inasumible" y claman contra la "competencia desleal" por parte de los países foráneos de la UE que no cumplen con la normativa en materia de bienestar animal, seguridad alimentaria y residuos que "aumentan los costos de producción".

Desde las 09.30 horas los tractores participantes se han concentrado en Inca, Campos, Vilafranca de Bonany, Ariany, Santa Maria y sa Casa Blanca para, custodiados por la Guardia Civil, dirigirse por vías secundarias, como las carreteras viejas de Inca y Manacor, hacia el polígono de Llevant de Palma. A su entrada a Palma, es la Policía Local la que asume el control de la marcha.

La participación, según han trasladado los organizadores, supera los 250 vehículos que a esta hora marchan hacia la capital procedentes de las diferentes concentraciones de Inca (60), Campos (30), Santa Maria (15), Ses Torres (25) Es cruce (47) Santa Eugènia (14), Son Sureda (7), Llucmajor (10), Sa Casa Blanca (25) y Montuïri (25).

Ante este escenario, la Policía Local de Palma y la EMT han anunciado cortes de tráfico en las diferentes calles y líneas de autobuses que se verán afectadas por la llegada y la salida de la tractorada, ya que está previsto que abandonen la ciudad por la zona del paseo Marítimo hacia el polígono de Llevant.