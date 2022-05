Truyol considera "equivocadas" las palabras de Hila sobre los vecinos de Santa Catalina

PALMA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, ha considerado "equivocadas" las palabras del alcalde, José Hila, sobre los vecinos de Santa Catalina, de quienes lamentó que "denuncian hasta que la gente se pasee por la calle y eso no es delito".

Según ha valorado la regidora Truyol este martes en una rueda de prensa, preguntada por el hecho de que el alcalde haya dicho que los vecinos de Santa Catalina "denuncian hasta que la gente se pasee por la calle", se trata de unas palabras "equivocadas".

"Todos aquellos barrios y zonas afectadas por la turistización y la presión de ocio y restauración, que conlleva, por sus horarios muy prolongados, que generan una mala convivencia se merecen todo el respeto", ha afirmado la regidora, quien ha reconocido que "el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de velar por el equilibrio entre la actividad económica y de ocio y el descanso y la buena convivencia".

Así, ha recordado que "en el nuevo Plan General ya ha trabajado y, de hecho ya está en vigor, aquella norma que dice que no puede haber más de tres establecimientos públicos en 100 metros de calle". Una medida que, ha dicho, "reduciría muchísimo el volumen de actividad en esta barriada, si esta no tuviera la cantidad de establecimientos de restauración que ya tiene" pero que, ha lamentado, "no es solución para ahora, porque los establecimientos existentes ya tienen su licencia".

Por este motivo, ha apuntado que "la solución pasa por hacer más campañas de inspección y abrir todos los expedientes sancionadores que toquen". "Desde el área de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, trabajamos con contundencia en este sentido y creemos necesario que el resto de administraciones hagan lo mismo", ha sentenciado Truyol.