La UE Petra asegura que se expulsó a su entrenador en un partido de alevines por hablar a la árbitro en catalán

PALMA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La UE Petra ha asegurado este lunes que en un partido de alevines disputado el pasado sábado contra el Club Cardassar Atlètic su entrenador fue expulsado por dirigirse a la árbitro en catalán.

En un comunicado, el club se ha referido al contenido del acta, en la que la colegiada recoge que en el descanso, tras ser amonestado por decir "esto es de vergüenza", pasó a hablar en catalán. Según el acta, la árbitro le pidió que hablara en castellano, aunque el entrenador "perpetuó su dialecto". Al no conseguir que cesara y percibir "ciertas faltas de respeto" y "desobedecer indicaciones", le expulsó.

Según el club, efectivamente se produjo esta conversación en la que la colegiada le pedía al entrenador que se expresara en castellano, aunque no "de forma educada". Además, insiste el club, la árbitro le trasladó "estamos en Mallorca, Mallorca es parte de España, no España parte de Mallorca y usted me tiene que hablar en castellano".

Desde el club han considerado "intolerable" que la decisión de la árbitro en una competición deportiva pueda esta influenciada por el hecho de que el entrenador emplee una determinada lengua.