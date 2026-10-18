La UME se desplegará en Eivissa y Mallorca para colaborar en las incidencias provocadas por la dana Adam

Carretera del aeropuerto de Eivissa inundada por las lluvias de la dana Adam. - POLICÍA LOCAL DE SANT JOSEP

PALMA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha movilizado unidades de su tercer batallón en la base de València para embarcarse rumbo a Eivissa y Mallorca.

Así lo ha confirmado esta unidad militar en su cuenta de la red social X, con un mensaje en el que han apuntado que su misión será colaborar con los servicios de emergencias en las intervenciones derivadas de la dana Adam.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha agradecido a la UME su "rápida respuesta, disponibilidad y compromiso" ante los efectos de la dana en Baleares.

"Una actuación que demuestra la importancia de la coordinación y la colaboración entre instituciones para dar una respuesta rápida a los ciudadanos de Baleares", ha recalcado.