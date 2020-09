Unidas Podemos anuncia que el IMAS habilitará un hotel para las personas en riesgo de exclusión social

PALMA DE MALLORCA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Unidas Podemos en el Consell de Mallorca y vicepresidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Magdalena Gelabert, ha anunciado este martes que el IMAS habilitará un hotel para acoger a personas en riesgo de exclusión social que se deben aislar por casos de COVID-19.

En una nota de prensa, Gelabert ha precisado que "las personas en riesgo de exclusión social, que siempre han sido invisibles, tienen el mismo derecho a recibir protección y garantías" ante el coronavirus. Por eso, ha añadido, desde el IMAS se adecuará un hotel "para aquellas personas que se deban aislar y no tienen hogar o ésta no reúne las condiciones para poder hacerlo con garantías".

La vicepresidenta del IMAS ha explicado que el hotel se ubicará en Playa de Palma y está dirigido a las personas que forman parte de la red de inclusión social de la institución insular. "Éramos muy conscientes de la necesidad de proteger este sector de la población para que tenga las mismas oportunidades de hacer frente al virus y salir de esta crisis", ha remarcado.

Gelabert ha subrayado que este es "un buen momento para fortalecer" estrategias preventivas que sostenga a las personas ya las familias para que no caigan en la exclusión. "Cualquiera puede necesitar ayuda en un determinado momento de su vida y tenemos que estar preparadas, todas las instituciones, para afrontarlo y responder inmediatamente para evitar la cronicidad", ha dicho.

Asimismo, la portavoz de Unidas Podemos en el Consell ha insistido en que "todos podemos ser víctimas de la exclusión". "No es una decisión, es una situación que viene condicionada por una serie de carencias y circunstancias en las que no se puede hacer frente", ha explicado Gelabert, quien ha recordado que "no todo el mundo sale de la misma línea de salida ante la COVID-19 y por ello las instituciones públicas deben garantizar la protección".

A continuación, Gelabert ha considerado que esta crisis "debe ser una oportunidad para dignificar recursos y visibilizar un problema social al que no nos podemos acostumbrar". "Necesitamos afrontar de una vez por todas el problema de la vivienda, blindar la sanidad pública y la educación, cambiar la nociva y nefasta reforma laboral, redistribuir la riqueza para que se pueda repartir de manera equitativa y no dejar a nadie atrás", ha enfatizado.

En definitiva, según Unidas Podemos, se debe diseñar "un modelo más equitativo donde todos puedan encontrar su lugar, en igualdad de condiciones". "Por eso necesitamos la implicación de todas las fuerzas políticas y todas las administraciones. Todas las personas pueden ser víctimas de la exclusión", ha concluido la portavoz.