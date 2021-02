Unidas Podemos Baleares pide a Sánchez "que escuche más a Yolanda Díaz y menos a Nadia Calviño"

MÉS y PSIB celebran el nuevo fondo de 11.000 millones anunciado por el Gobierno central, mientras que Cs considera que es insuficiente

PALMA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, Alejandro López, ha pedido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "escuche un poco más a Yolanda Díaz y menos a Calviño" y que "esté más con los trabajadores y menos con las grandes multinacionales y los grupos de inversión".

Así lo ha expresado López tras la Junta de Portavoces del Parlament, donde ha criticado que "el PSOE cada vez que hay que estar con la gente baja las revoluciones y se pone del lado de los de siempre".

Durante su intervención, López ha censurado las declaraciones del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien rechazó este pasado lunes el control de los precios del alquiler en la futura Ley de Vivienda.

"El PSOE no quiere firmar el acuerdo que tiene con Unidas Podemos para regular el precio del alquiler. Nos preguntamos si el PSOE a nivel estatal va a seguir estando en manos de aquellos poderosos que tienen intereses para especular con la vivienda o si de una vez por todas va a estar del lado de la gente", ha señalado.

ANUNCIO DE UN NUEVO FONDO 11.000 MILLONES

Tras la Junta de Portavoces, los grupos han valorado el anuncio del presiente Sánchez ante el pleno del Congreso, donde ha asegurado que el Gobierno pondrá en marcha un nuevo fondo de 11.000 millones de euros para actuaciones en turismo, hostelería y pequeño comercio.

Sobre esta cuestión, el portavoz de Unidas Podemos ha pedido que Sánchez "aclare los detalles de estas ayudas" que son muy necesarias para las empresas de hostelería y turismo de las Islas.

Por su parte, el diputado de MÉS per Mallorca Josep Ferrà ha valorado positivamente este anuncio, puesto que "era importante dar una respuesta a todo este sector que ha cerrado a causa de las medidas frente al virus". También ha pedido que este reparto del fondo sea equitativo por territorios y que en Baleares se vea reflejado el impacto que la crisis ha tenido en la comunidad.

Asimismo, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Costa, ha celebrado este anuncio y ha considerado que es "una gran noticia para Baleares porque afectan a los principales sectores económicos y será fundamental para la reactivación económica".

Finalmente, la portavoz de Ciudadanos, Patricia Guasp, ha criticado que la cantidad anunciada "parece mucho pero es claramente insuficiente y llega muy tarde". "Las pymes, las empresas y los autónomos no pueden más, están pidiendo auxilio para sobrevivir y si no son ayudas directas es algo que no va a servir para sostener el tejido productivo", ha asegurado.

EL PP CRITICA EL RITMO DE VACUNACIÓN

Por otra parte, el portavoz del Grupo Popular, Biel Company, ha lamentado las declaraciones de Sánchez en el Congreso de los Diputados en las que ha insistido que el 70% de la población estará vacunada a final de verano y ha afirmado que "Baleares no puede permitírselo", puesto que considera necesario "llegar a la temporada turística con el máximo porcentaje de población vacunada".

Company ha explicado que "adelantar o retrasar la campaña de vacunación unas semanas marca la diferencia entre salvar parte de la temporada o la ruina total de la economía", por lo que le ha pedido a la presidenta del Govern, Francina Armengol, que "sea reivindicativa y haga todo lo posible para que Sánchez recapacite".

"El gran fracaso de la gestión de la pandemia del Govern ha sido no ser capaz de hacer entender en Madrid que los criterios de reparto de vacunas entre comunidades autónomas no pueden ser exclusivamente económicos, también se deben tener en cuenta criterios económicos", ha dicho el presidente del PP balear.