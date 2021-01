Unidas Podemos dice que el Consell quiere convertir Ibiza "en el basurero de Europa" con la nueva incineradora

PALMA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos ha advertido este lunes que el Consell de Ibiza quiere convertir la isla "en un nuevo basurero de Europa" y ha criticado "la aberración ecológica que supone la construcción de una incineradora de residuos en Ibiza por parte del Consell insular gobernado por PP y Cs".

La portavoz adjunta del Grupo Unidas Podemos, Esperança Sans, ha señalado tras la Junta de Portavoces que "esta incineradora es una instalación sobredimensionada para las necesidades de la isla".

"Tememos que lo que hay detrás es lo mismo que ocurrió en Mallorca cuando el PP gobernó en el Consell de 2011 a 2015: importar residuos desde fuera para quemar allí y que sea rentable", ha indicado, a la vez que ha censurado que "mientras todas las instituciones se encaminan hacia una economía circular en la que los residuos se deben reciclar y reducir, el PP y Cs apuesten por esta incineradora".

Sans, además, ha preguntado "qué hará el Consell con las cenizas tóxicas resultantes de la incineración". "No sabemos qué quieren hacer, no sabemos qué harán con las escorias a tratar, no sabemos si quieren abrir otro vertedero o si quieren seguir contaminando y desperdigarlos para que contaminen el medio ambiente", ha señalado.

Así, ha declarado que "convertirán Ibiza en el basurero de Europa". "Este modelo de gestión de residuos, basado en un modelo de economía lineal de producir, usar, desechar y destruir no es nuestro modelo. No es el modelo al que tienen que tender las sociedades sensibles con los desafíos medioambientales a los cuales nos enfrentamos en el siglo XXI", ha dicho.