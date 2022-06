UP critica el "ataque" de Truyol y le recuerda su imputación y su "gestión nefasta" del PGOU

PALMA, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma ha lamentado este miércoles el "ataque frontal y directo" de Neus Truyol, de MÉS per Palma y socio en el equipo de gobierno, en relación a la celebración de la 'Pride Week' y le ha recordado su "gestión nefasta" en el Plan General y su imputación "por un delito muy grave contra la salud pública".

En una nota de prensa, la formación morada se ha referido al comunicado de MÉS per Palma, desmarcándose de la 'Pride Week' y pidiendo a UP que no "erosione" el gobierno municipal.

"No salimos de nuestro asombro ante el ataque frontal y directo de uno de nuestros socios de gobierno", han señalado.

En el comunicado, la formación morada ha recordado que Truyol está imputada "por un delito muy grave contra la salud pública y medioambiental", extremo "incompatible" con el desempeño de su cargo como regidora.

"En aras de sacar adelante políticas buenas para la gente hemos tolerado algo que para nosotros no solamente es grave, sino que transgrede, sino que sería impensable llevar a cabo dentro de nuestra formación", han añadido.

Además, desde la formación morada han aprovechado para lamentar la "gestión nefasta" del PGOU, colocando en una "mala situación" a ciudadanos y comerciantes y "privatizando su gestión para delegar su responsabilidad como regidora, incumpliendo con su mandato como responsable política".

Por otra parte, la formación morada ha criticado que tras cuatro años como responsable de Bienestar Animal, "siguen muriendo caballos en la calle".

Unidas Podemos ha pedido a Truyol una rectificación pública y disculpas al "espacio político, leal y comprometido". "De lo contrario, actuaremos en consecuencias", han concluido.