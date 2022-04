UP justifica su voto en contra a la enmienda de la Ley de Residuos porque MÉS no avisó: "Habría bastado una llamada"

Lucía Muñoz ve mala fe en la actuación de MÉS per Mallorca con la tramitación de esta enmienda

PALMA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Unidas Podemos en el Congreso Lucía Muñoz ha justificado el voto en contra de la formación morada a una enmienda de la Ley de Residuos --para que el Estado financie el traslado de residuos generados en las Islas-- asegurando que MÉS per Mallorca no avisó sobre esta enmienda al grupo parlamentario.

"Habría bastado con una llamada para cambiar el sentido del voto", ha expresado Muñoz en declaraciones a los medios en la puerta del Parlament balear.

Se trata de una enmienda incorporada en el Senado a la Ley de Residuos, que contemplaba que el Estado financie, por ley, el traslado de residuos generados en las Islas, algo que beneficiaría sobre todo a islas como Formentera. El voto en contra en el Congreso por parte de los diputados de Unidas Podemos y PSOE ha generado las críticas del senador de MÉS per Mallorca, Vicenç Vidal, quien a través de su cuenta de Twitter ha calificado de "indignante" esta postura.

Lucía Muñoz ha insistido en que Unidas Podemos no cuenta con representación en el Senado, por lo ha considerado que MÉS debería haberles avisado de la incorporación de esta enmienda. "Sabemos que hemos aprobado una Ley de Residuos, pero las enmiendas en una ley tan compleja no es tan evidente si se defienden los intereses de las Islas o no", ha defendido.

Preguntada por si cree que hay mala fe en el hecho de que MÉS no avisase, Muñoz ha señalado que sí: "Absolutamente". Además, ha añadido que "la mejor defensa de las Islas es la cooperación entre las fuerzas políticas de Baleares y no la competición hostil y las discusiones por Twitter".

En este punto, ha criticado que "dentro del Senado se hace oposición al Gobierno de España y entre los partidos de izquierdas hay que cooperar y no competir". Además, ha admitido que este choque con MÉS, su socio de gobierno en Baleares, va en detrimento de los intereses de los ciudadanos de las Islas.

"Lo que hay que trabajar es el margen de las administraciones públicas para aplicar el tratamiento corrector que nos corresponde como islas", ha concluido.