Valldemossa acoge una exposición que explora los orígenes de la imagen turística de Mallorca

La vicepresidenta de la institución insular y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, en la exposición 'Viatgers a l'illa. Un paradís de paper'. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Cultural Coll Bardolet de Valldemossa acoge la exposición 'Viatgers a l'illa. Un paradís de paper', una muestra que detalla cómo Mallorca pasó de ser una isla poco conocida por los viajeros a convertirse en un destino que despertaba la fascinación de los europeos.

El Consell de Mallorca ha señalado este martes en un comunicado que la exposición explora cómo se construyó la imagen de Mallorca entre los siglos XIX y XX a través de materiales originales de la Colección Pons Company, como grabados, cartas, libros de viajes, mapas o carteles.

La vicepresidenta de la institución insular y consellera de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, ha afirmado que este tipo de exposiciones permiten a la ciudadanía acercarse a la historia mallorquina a través de imágenes y documentos "que han contribuido a difundir el patrimonio, el paisaje e la identidad de la isla".

La muestra se centra en el papel que tuvieron los libros de viajes y las publicaciones ilustradas en la difusión de Mallorca. A finales del siglo XIX y principios del XX, revistas, guías, folletos y postales transformaron la percepción de Mallorca y contribuyeron a consolidar la imagen de Mallorca como destino turístico para viajeros, escritores y artistas.

El Consell ha concedido una subvención de 60.000 euros a la Fundación Cultural Coll Bardolet para el año 2026, destinada al proyecto 'Art, cultura i patrimoni'. Esta partida económica ayuda a la difusión de las artes visuales y plásticas en Mallorca, así como a desarrollar la programación cultural de la entidad a lo largo del año.