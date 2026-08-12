Un vecino de Palma muere en un accidente de parapente en el Pico Canal Roya (Huesca)

Archivo - Vuelo en parapente en Sierra Mágina - DIPUTACIÓN DE JAÉN - Archivo

HUESCA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El GREIM de la Guardia Civil de Jaca (Huesca) ha rescatado el cuerpo sin vida de un parapentista accidentado en el Pico Canal Roya del municipio pirenaico de Canfranc. Se trata de un vecino de Palma de 55 años de edad.

La actuación de la Benemérita ha tenido lugar este martes, 11 de agosto, tras recibir un aviso en la Comandancia de Huesca a las 10.25 horas, activándose el GREIM de Jaca, la unidad aérea de Huesca y un médico del 061.

Tras sobrevolar la zona y localizar al parapentista, los agentes han comprobado que presentaba signos no compatibles con la vida, por lo que han trasladado el cuerpo hasta la helisuperficie de Jaca, donde lo esperaban los servicios funerarios para ser llevado al Hospital Provincial de Huesca.