Una veintena de empresas agroalimentarias de Baleares darán a conocer sus productos en 'A Taste of the Balearics' - CAIB

Agricultura, Pesca y Medio Natural, junto con Turismo, Cultura y Deportes, organiza un acto promocional el 29 de mayo en Londres



Una veintena de empresas agroalimentarias de Baleares darán a conocer sus productos en el evento promocional 'A Taste of the Balearics', organizado por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, junto con la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, el próximo miércoles, 29 de mayo, en Londres.

En una nota de prensa, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha informado que una veintena de empresas agroalimentarias de diversos sectores como el del vino, el aceite, el queso, la sal, la almendra y las infusiones de Baleares serán protagonistas el próximo miércoles, 29 de mayo, de un evento de primer nivel en Londres.

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes participarán en 'A Taste of the Balearics', un acto promocional que tiene como objetivo poner en contacto directo a los productores agroalimentarios de Baleares con distribuidores de alimentos y bebidas del Reino Unido, así como promocionar los alimentos de calidad de las islas entre público especializado y con poder de influencia --consultores gastronómicos, chefs, sumilleres...-- y dar un impulso al archipiélago como destino turístico de calidad ligado al enoturismo y al turismo gastronómico.

"Nuestra meta final es poder construir una relación comercial sólida y duradera con el Reino Unido gracias a la calidad y autenticidad de nuestros productos", ha explicado el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.

Por su parte, el conseller de Turismo, Jaume Bauzà, ha recordado que "asociar gastronomía y cultura es uno de los ejes de la transformación del turismo en las islas".

'A Taste of the Balearics' contará con un espacio de demostración para cada uno de los participantes, donde se podrán establecer contactos comerciales directos con distribuidores alimentarios del Reino Unido especializados en productos de calidad.

Así, estarán presentes empresas como Camp Mallorquí, con almendra de la IGP Ametlla de Mallorca y aceituna de la IGP Oliva de Mallorca; Treurer, con aceite de la DOP Oli de Mallorca; Gusto Mundial Baleárides, que mostrará las cualidades de la sal de Flor de Sal d'Es Trenc, y Subaida, que explicará el queso de la DOP Formatge Mahón-Menorca.

La DOP Binissalem estará representada por las bodegas José Luis Ferrer, Can Fumat y Vinyes i Vins Ca Sa Padrina, y los representantes de la DOP Pla i Llevant serán las bodegas Pere Seda y Vins Miquel Gelabert. Ocho bodegas adscritas a la IGP Vi de la Terra Mallorca también estarán en Londres: Can Vidalet, Son Prim, Mesquida Mora, Castell Miquel, 7103 Petit Celler, Conde de Suyrot, Mortitx y Macià Batle. Can Rich, de Ibiza, explicará los vinos de la IGP Vi de la Terra Eivissa y el aceite de la IGP Oli d'Eivissa. Mima Terra también estará presente en el evento con sus infusiones.

La segunda parte del acto, a la que está previsto que asistan autoridades de la embajada española en Londres y miembros de la Oficina Económica y Comercial (ICEX), trasladará hasta el restaurante londinense In Horto la experiencia gastronómica de Terragust. El cocinero Biel Llull ha previsto una muestra de cocina en directo con las recetas siguientes: minicoca mallorquina con cebolla confitada, sobrasada de Mallorca, queso de Menorca y confitura; carpaccio de calabacín con tomate aliñado con aceite de Mallorca, queso de Menorca, albahaca y almendras mallorquinas tostadas; berenjena asada con encurtidos y salsa de pimientos asados, y panna cotta con fresas y crumble.

La Dirección General de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, impulsora de este acto junto con la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib), ha querido recordar que se trata de la primera vez que se organiza una actuación promocional en la que se busca el contacto directo con los distribuidores en el país de destino y destinada exclusivamente a productores de Baleares.

PROGRAMA DE REUNIONES

Por otro lado, y aprovechando la estancia en Londres, el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural tiene previsto reunirse el martes 28 con el consejero comercial del Ministerio de Comercio y delegado del ICEX en Londres, Rafael Ortega, para establecer colaboraciones para la promoción de los productos agroalimentarios baleares en el Reino Unido y participar en el programa 'Eat Spain Drink Spain'.

También hay confirmada una reunión el miércoles 29 en la embajada española con José Pascual Marco Martínez, embajador de España para el Reino Unido e Irlanda del Norte, y la consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación en la embajada, Alicia Villauriz. Sobre la mesa, la situación actual y el ámbito de mejora para la exportación de la patata de Mallorca.