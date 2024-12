Vicenç Isern, elegido nuevo presidente de NNGG del PP de Baleares

PALMA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Vicenç Isern ha sido elegido nuevo presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) del PP de Baleares, tras recibir su candidatura, la única que optaba a la presidencia, el apoyo del 97,4 por ciento de los afiliados que este sábado han participado en el XIII Congreso de la organización juvenil de los 'populares' de las Islas.

En una nota de prensa, el PP ha informado que Vicenç Isern ha sido proclamado este sábado nuevo presidente de NNGG de Baleares. Isern, que era la única candidatura que optaba a la presidencia, ha recibido el apoyo del 97,4 por ciento de los afiliados que han participado en el XIII Congreso de la organización juvenil del PP de Baleares.

Isern (Bunyola, 2003), estudiante de último curso del Grado de Economía en la UIB ha defendido en su primer discurso tras su nombramiento que afronta esta nueva etapa "con responsabilidad" y siendo "consciente de la importancia que tiene para la sociedad de Balears que los jóvenes sean libres para transformar la libertad". "Me comprometo a trabajar para que NNGG sea una organización aún más abierta e inclusiva en la que todas las voces sean escuchadas y que todos podamos participar activamente en la construcción de nuestro futuro", ha expuesto el recién proclamado presidente.

El nuevo presidente de NNGG de Baleares ha estado arropado por la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, por la secretaria general del partido, Sandra Fernández, la presidenta nacional de NNGG, Bea Fanjul, así como del presidente de los 'populares' de Mallorca, Llorenç Galmés, además del presidente del PP de Palma, Jaime Martínez, y la eurodiputada Rosa Estarás.

Además, Prohens ha destacado que Isern es una persona que "se va a comer el mundo". "Tiene que ser valiente y hacer las cosas como él y su equipo crea que deben hacerse porque tienen mi confianza absoluta porque cogéis el testimonio con el compromiso máximo por nuestro proyecto", ha continuado la presidenta del PP de Baleares.

En cuanto a la renovación, Prohens ha recordado que "no hay gobiernos ni instituciones si no hay partido y no hay partido si no hay recambio y no hay recambio si no hay jóvenes que quieran mejorar el futuro" y en el PP, ha añadido, "tenemos la suerte de ser el partido que más representa a nuestra sociedad y a nuestros jóvenes".

"Os pido que tratéis NNGG Baleares con amor, mimo y que abráis sus puertas porque en esta organización cabe todo el mundo que quiera sumarse a nuestro proyecto liberal, de moderación, de centralidad y que defienda España desde la defensa de nuestras raíces de Baleares", ha concluido Prohens.

Isern ha anunciado que propondrá a Andreu Homar como secretario general y que el nuevo comité ejecutivo estará formado por Llorenç Aznárez (Ibiza), Marina Bauzà (Marratxí), Rafel Nadal (Portocristo), Maria Antònia Barceló (Campos), Borja Vinent (Sant Lluís), Ángela Sureda (Manacor), Javier Caldentey (Es Castell), Catalina Maria Mascaró (Binissalem), Mariano Costa (Santa Eulàlia), Mireia Martínez (Sant Llorenç), Damià Pujol (Bunyola), Maria Magdalena Ballester (Muro), Tomeu Vera (Andratx), Maria Amengual (Calvià), Francisco Subires (Lloseta), Marta Parets (Andratx), Mateu Ferrer (Palma), Clara Rivera (Sóller), Jaime Rebollo (Palma), Nuria Vinent (Ciutadella) y Lourdes Roca (Palma).