Vidal niega a MÉS que las viviendas legalizadas en rústico se vayan a poder destinar a alquiler turístico

PALMA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha insistido este martes en que las viviendas legalizadas en rústico en virtud del decreto de simplificación administrativa que se aprobará próximamente, no se podrán destinar a alquiler turístico.

"No me ha podido escuchar decir lo contrario", ha respondido en el pleno del Parlament la responsable de Vivienda al diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, que ha criticado que el departamento de Vidal defienda "una Mallorca dual para guiris y residentes".

El ecosoberanista ha insistido en que las políticas de Vidal fomentan el alquiler turístico, aunque la consellera ha insistido en que el decreto de simplificación ni va a suponer amnistía urbanística ni va a permitir el alquiler turístico en vivienda legalizadas en rústico.

"Al que se salta la norma no le pasa nada, es lo que dicen sus palabras", ha reiterado Rosa, que ha pedido al Govern iniciativas para que las más de 200.000 viviendas en Baleares que se destinan al mercado turístico pasen al mercado residencia.

La consellera ha reiterado que todas las políticas que el Ejecutivo impulsa en materia de vivienda van destinadas a que las viviendas turísticas pasen al mercado residencial.