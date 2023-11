Vidal se reivindica como "el pesado de la insularidad" para hablar en el Congreso "de lo que no se ha hablado en años"

PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar MÉS en el Congreso, Vicenç Vidal, se ha postulado como "el pesado de la insularidad" en su primera intervención en la Cámara Baja, para que "se hable de lo que no se ha hablado en años".

El parlamentario, que ha hecho su primera participación en catalán, ha reivindicado, desde la tribuna de oradores, que esta será una legislatura "territorial, plurinacional y que, le pese a quien le pese, hará avances en democracia", por lo que trabajará para que "los que son diferentes, tengan las mismas oportunidades".

Vidal ha afirmado que los diputados le escucharán "todos los días" hablar de insularidad, por lo que "se cansarán y dirán que es el diputado de la insularidad, cosa que para el ha indicado que "será bien recibida".

"La insularidad hace que Baleares esté rodeada de mar, cosa que parece muy romántica pero genera efectos, como un arancel del 13 por ciento a la entrada de productos ¿se imaginan una frontera en la M-30 donde no se pudiera pasar nada si no se paga un arancel del 13 por ciento? Hace tiempo que se habrían tomado medidas", ha defendido.

Asimismo, ha apuntado que en un territorio "tan finito", como son las islas, la demanda de vivienda "ilimitada de todos los mercados europeos hace que hoy en día conseguir una vivienda en Baleares sea una aventura imposible".

"La insularidad significa vivir condenados a un modelo turístico de monocultivo y no porque los baleares no tengan otras habilidades o porque no haya emprendedores en Baleares, sino por los sobrecostes de producción e inversión", ha aseverado.

Para el diputado, la insularidad también significa "depender de los puertos y los aeropuertos", mientras que AENA "a veces piensa más en hacer negocio con los turistas, que en los residentes y sus necesidades de movilidad".

"Si aquí se habla de que todos deben tener igualdad de derechos, deben tener unos buenos servicios públicos, una buena educación, una sanidad pública y una justicia que a todos debe satisfacer y que debe tratar de forma igual", ha resaltado.

Por estos motivos, ha reclamado que los diputados le expliquen estas cuestiones a los ciudadanos de Formentera, que cuando tienen que ir a un juzgado se deben trasladar a Ibiza, o a los familiares que deben coger helicópteros para ir a ver a sus enfermos, por lo que ha señalado que "todo esto forma parte de la insularidad", que en algunos casos es "doble y triple".