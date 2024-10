Vidal tacha de "casi insultante para la ciudadanía que sufre" la comparecencia de la ministra de Vivienda

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Sumar MÉS Vicenç Vidal ha criticado que la comparecencia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha sido una "decepción monumental" y "casi insultante para la ciudadanía que sufre".

Según Vidal, la intervención de la ministra ha sido "poco empática" con el "sufrimiento" que los problemas de vivienda generan a las clases populares y "cero autocrítica". "La ministra ha comparecido para no proponer nada nuevo, echando balones fuera y evitando pronunciarse sobre la regulación de la compra para no residentes", ha criticado el diputado.

Además, ha remarcado que la vivienda es el "reto social más grande" en la actualidad, solicitando al PSOE y al Gobierno que "coja un rumbo más claro e intervencionista" para afrontar una realidad de "emergencia absoluta".

Por último, Vidal ha celebrado que MÉS per Mallorca y Sumar "ya no sean los únicos" que hablan de la regulación de la compra venta para no residentes y ha reclamado a la ministra que "deje de decepcionar y afronte cuestiones de vivienda como la Sareb".