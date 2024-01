Vodafone abre un nuevo centro de datos en Marratxí para "impulsar la digitalización" de sus clientes empresariales

PALMA, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vodafone ha abierto un nuevo centro de datos ('datacenter') en Marratxí con el objetivo de "seguir impulsando la digitalización y proporcionar servicios de 'cloud' privada escalables a sus clientes empresariales".

Según ha informado Vodafone este miércoles en una nota de prensa, el nuevo centro ya está operativo y tiene a Juniper Travel Technology como su principal cliente, puesto que la empresa requería una capacidad adicional.

De esta manera, los ocho racks con los que cuenta Juniper en el centro de datos de Palma se trasladarán a la nueva infraestructura en Marratxí, dentro de una nueva sala con capacidad para 30 racks, lo que "garantiza el crecimiento de Juniper en los próximos años".

Asimismo, el centro de datos en el que estarán alojados los racks de Juniper cuentan con salidas a internet sobre circuitos redundados de 10 gigabits por segundo (Gbps) y con enlaces portadores protegidos para que la información viaje de uno a otro completamente cifrada y segura. La previsión es alojar más de 500 servidores de Juniper en los centros de datos habilitados.

Por otra parte, representantes de Juniper han visitado este jueves el nuevo centro de datos en Marratxí. La directora de Vodafone en Baleares, Comunidad Valenciana y Murcia, Laura Galián, ha sido la encargada de dirigir la visita con el general manager de Juniper; Juan Mateos; el jefe de IT Systems de Juniper, Francisco Expósito; el IT Infrastructure & Compliance Manager, Rafael Tomás; el IT Infrastructure-Datacenter, Alberto Martin, y la jefa de marketing, Joana Maria Bauzà.

También han participado en el evento el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, y el regidor del Ayuntamiento de Palma Llorenç Bauzà. Durante la visita, Llompart ha destacado que "sin lugar a duda, para Marratxí, y en especial para el polígono, es una excelente noticia que Vodafone haya escogido este enclave para su nuevo 'datacenter', una instalación puntera y que refleja la calidad del servicio que ofrece esta empresa a sus clientes".

"Para nuestro municipio es sin duda muy positivo ver cómo continúa creciendo el tejido empresarial de nuestro polígono, el cual cada día se reafirma como una alternativa potente y de calidad frente a los polígonos de Palma", ha apuntado el alcalde, añadiendo que "espera y desea" que la empresa y los trabajadores "disfruten del municipio y descubran las muchas posibilidades que ofrece Marratxí".

Por su parte, el regidor de Cort ha señalado que la inauguración del centro de datos "es una buena noticia, ya que de esta manera el área de Innovación dispondrá de unas modernas instalaciones con los mayores niveles de calidad de servicio y una conectividad idóneas para albergar servicios tecnológicos del Ayuntamiento de Palma".

"Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando en la modernización tecnológica de las diferentes áreas municipales y de forma paralela en el futuro distrito digital donde la mejora de las telecomunicaciones y las infraestructuras tecnológicas serán parte fundamental", ha concluido Bauzá.

Igualmente, el general manager de Juniper ha subrayado que "es grato ver el compromiso que Vodafone adquiere con Juniper en términos de calidad y certificados de servicio". En esta línea, ha asegurado que la incorporación del centro de datos por "es de suma importancia" para la empresa y ha añadido que es "un paso estratégico que se alinea con el crecimiento y la evolución" de la empresa.

Por último, la directora de Vodafone en Baleares ha hecho hincapié en que "Vodafone ha estado presente en el crecimiento y expansión internacional de Juniper desde hace más de 15 años" y que, por lo tanto, "tener la oportunidad de continuar a su lado es un desafío y a la vez un motivo de orgullo para la compañía".