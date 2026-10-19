Vox espera "valentía" por parte de Prohens para que la vivienda y la inmigración centren el Debate de Política General

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha pedido este lunes "valentía" a la presidenta del Govern, Marga Prohens, para que la vivienda y la inmigración irregular centren el Debate de Política General, al considerar que "son los dos temas clave que más preocupan" a los ciudadanos de Baleares.

Cañadas ha reclamado en una rueda de prensa la eliminación de todos los impuestos que afectan a la compra de una primera vivienda. Según ha señalado, solo el 8 por ciento de los jóvenes se ha podido emancipar y el alquiler "se come más de lo que se cobra". "Ya no valen parches ni rebajas tímidas", ha indicado.

Respecto a la inmigración irregular, ha destacado que Baleares es la puerta de entrada "de lo que necesita" el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, y las llegadas en patera han crecido, de manera que este año más de 6.700 migrantes han "invadido" el archipiélago.

Baleares está "manteniendo" a casi 1.000 menores extranjeros no acompañados, cada uno de ellos con un coste de 8.000 euros mensuales, según Cañadas, lo que supone una cifra anual de 100 millones de euros que "se podrían destinar perfectamente a la vivienda".

PRECAUCIÓN Y APOYO A LA UME

Ante la dana Adam que está afectando a Baleares, Vox ha pedido precaución y sentido común a la ciudadanía de Baleares ante la previsión de fuertes lluvias y avisos.

Además, ha trasladado su ánimo a las personas afectadas por el temporal en Baleares y Comunidad Valenciana y ha agradecido la labor de los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que trabajan para minimizar los efectos de la dana.