Vox mantiene que estará "al lado del Govern" en su propuesta para evitar la construcción en zonas inundables

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Vox ha asegurado que estará "al lado del Govern" en su propuesta para evitar la construcción en zonas inundables; una propuesta que el Ejecutivo autonómico busca consensuar en una enmienda, con el objetivo de que se vote este martes después del debate del dictamen del decreto ley de simplificación administrativa.

Así se ha pronunciado este lunes, en rueda de prensa, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, quien ha afirmado que no cree que "haya nadie, ninguna persona ni ningún político, que vaya arriesgarse en construir en una zona potencialmente inundable", menos aún tras la "catástrofe" en Valencia, a consecuencia de la DANA. Por ello, ha reiterado que Vox estará "al lado del Govern" en este caso.

Asimismo, preguntada por la posición de Vox respecto a tres artículos sobre el cambio climático, incluidos en el decreto ley de simplificación administrativa, Cañadas ha dicho que esto aún "se está negociando", a pesar de que la votación esté prevista este martes.

"Nosotros no estamos por la Agenda 2030, no creemos en nada de esto", ha recordado a los medios y, en este sentido, ha avanzado que "todo lo que sea rebajar todo este tipo de cuestiones --relativas a hidrología climática--, igual, incluso, se puede plantear una abstención, pero desde luego, apoyar no se apoyará nada de ello".