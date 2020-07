Vox pedirá explicaciones al Govern por "colar el catalanismo radical" en los exámenes de selectividad de Baleares

PALMA DE MALLORCA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Vox ha anunciado que pedirá explicaciones al Govern por "colar el catalanismo radical" en los exámenes de selectividad de Baleares, por la inclusión de un artículo para el comentario de texto en el que se califica al español como la "lengua de un imperio" y "se hace burla de la Guardia Civil".

En un comunicado, Vox ha difundido unas fotografías de la prueba de Lengua Catalana y Literatura de Selectividad, que incluye un artículo publicado por Melcior Comes en 'Ara' en diciembre de 2019, sobre asistentes de voz.

En el artículo se critica la falta de soporte en catalán para estos asistentes de voz y se considera que pasar "tantas horas hablando con ellos en castellano" es "una derrota". También se habla de los "usuarios de los 'Països Catalans'".

En otro apartado el texto señala: "Estamos hablando de un asistente que nos ayuda o nos distrae, no de un guardia civil, pero de momento no rula si no le hablas en la lengua de un imperio".

El presidente de VOX Baleares, Jorge Campos, ha acusado a los partidos del Govern de utilizar los exámenes de Selectividad "para su burdo adoctrinamiento".

"¿Qué esperan que conteste un alumno cuando le piden su opinión? ¿Cómo van a puntuar a aquel que se atreva a discrepar de su fanatismo pancatalanista? Este examen es una amenaza en toda regla que busca amedrentar a los jóvenes", ha denunciado, señalando que "si uno no contesta lo que estos sectarios quiere oír, se juega su nota de acceso a la universidad".

Ante ello ha anunciado que pedirán explicaciones al conseller de Educación, Martí March, en el Parlament. Con todo, Vox ha dicho que no esperan "nada" del conseller porque "lo único que ha demostrado es sentirse muy cómodo con todos los casos de adoctrinamiento".