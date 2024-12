Vox votará en contra de que los consellers que no son diputados cobren dietas por acudir al Parlament

PALMA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha adelantado que votarán en contra de la enmienda a los presupuestos autonómicos para 2025 presentada por el PP para que los consellers que no son diputados cobren dietas por acudir a la Cámara regional.

"Ya lo hemos dicho muchas veces y hemos dejado claro que estamos en contra de cualquier subida a los diputados, a los consellers y a cualquier persona que trabaje en política. Nosotros en principio votaremos en contra porque estamos en contra de las subidas", ha expuesto este lunes en una rueda de prensa previa al pleno.

Cañadas también ha asegurado que su grupo parlamentario ha sido emplazado a una reunión con el vicepresidente del Govern, Antoni Costa, para hablar sobre la batería de enmiendas aprobadas la semana pasada debido a un "error" de los 'populares', quienes han prometido derogarlas mediante un decreto ley.

"Un decreto por la vía de urgencia se tiene que justificar, y no hay ninguna urgencia aquí. Espero que recapaciten y se den cuenta que no es tan grave lo que ha pasado", ha dicho la portavoz de Vox.

Preguntada acerca de si dicho decreto podría condicionar el apoyo de Vox a los presupuestos autonómicos --la semana pasada aseguraron que no lo haría--, este lunes Cañadas ha rehusado posicionarse de forma explícita. "No voy a decir algo que todavía no hemos hablado con ellos ni adelantar algo que puede estar dentro de la negociación", ha subrayado.