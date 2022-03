Yllanes afirma que se ha tomado "muy en serio impedir que los jóvenes se introduzcan en el juego" en Baleares

El conseller recuerda que la presencia de menores en salones de juegos de las Islas "se ha reducido a cero"

PALMA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha afirmado este martes que desde el Govern se han tomado "muy en serio impedir que los jóvenes se introduzcan en el juego" en Baleares, por ser una actividad "muy adictiva".

Así ha respondido el también vicepresidente del Govern durante su intervención en el pleno del Parlament a la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

"No me gusta ninguna campaña publicitaria" en este ámbito, ha insistido el conseller. "Nadie discute el carácter social que tiene la ONCE y su campaña promocionando el juego me produce enorme tensión", ha ejemplificado.

Con todo, ha repasado algunas medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo balear para evitar que los menores se inicien en el juego, como la prohibición de este tipo de publicidad en equipaciones deportivas o en radio y televisión salvo en horario de madrugada, así como la prohibición en Internet y redes sociales de la publicidad del juego en todos los horarios.

En este punto, ha recordado además que la presencia de los menores de edad en los salones de juego de las Islas "se ha reducido a cero".