Yllanes presenta este jueves el Plan de Transición Energética a las distintas formaciones políticas

PALMA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, presentará este jueves el borrador del Plan de Transición Energética a las diferentes formaciones políticas de Baleares.

El encuentro tendrá lugar a las 12.30 horas, en el Parlament balear, y el vicepresidente estará acompañado del director general de Energía y Cambio Climático, Pep Malagrava, según ha informado el Govern.

A la reunión están invitados el PSIB-PSOE, Partido Popular, Unidas Podemos, Ciudadanos, MÉS per Mallorca, El PI-Proposta per les Illes Balears, Més per Menorca, Gent per Formentera y Vox.

Con el objetivo de recoger aportaciones para este Plan, el Govern ha iniciado en las últimas semanas una serie de encuentros en municipios de las Islas y con los diferentes colectivos implicados en la transición energética y en la lucha y adaptación al cambio climático.

El Plan de Transición Energética y Cambio Climático tiene como objetivo que para el año 2023, las Islas tengan las bases "para un modelo económico sostenible, descarbonizado y resiliente al cambio climático, lo que permitirá un crecimiento socialmente justo, inteligente y democrático", han señalado desde Vicepresidencia.

Así, este plan pretende dar forma a la planificación de la política de transición energética y cambio climático balear, de manera que se puedan cumplir los compromisos que emanan de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

El borrador del Plan ya fue presentado al Consejo Balear del Clima el pasado 12 de mayo y prevé las medidas necesarias para la reducción de gases con efecto invernadero respecto a 1990 y avanzar hacia la mayor autosuficiencia energética reduciendo el consumo primario de energía respecto a 2005, así como ampliar la potencia de las energías renovables.

Según este plan, el primer objetivo es reducir las emisiones un 40 por ciento en 2030 para llegar a la neutralidad climática en 2050. Además, la reducción del consumo primario ha de bajar un 26 por ciento en 2030 y hasta un 40 por ciento en 2050.