F-16 de Rumanía derriban dos drones rusos en el mar Negro

Lanzamiento de un proyectil desde un avión de combate F-16 de Rumanía - MINISTERIO DE DEFENSA DE RUMANÍA

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Rumanía ha informado de que el sábado dos cazas F-16 han derribado dos drones que penetraron en el espacio aéreo rumano sobre el mar Negro.

"Dos F-16 de las Fuerzas Aéreas rumanas han derribado dos drones aéreos que entraron en nuestro espacio aéreo sin autorización sobre el mar Negro", ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores rumano en un comunicado.

Un primer dron penetró en el espacio aéreo rumano a las 17.59 horas y fue derribado dos minutos después a unos 25 kilómetros al sureste de la localidad de Sulina. El segundo, detectado en esa misma zona, fue derribado a las 18.05 horas, "cuatro minutos después de entrar en nuestro espacio aéreo".

"¡Objetivos localizados, identificados, atacados y neutralizados!", ha destacado el Ministerio de Defensa rumano en redes sociales junto a las imágenes de cabina de uno de los cazas.

Tras finalizar la operación, el Ministerio de Defensa ha especificado que los dos drones eran drones de ataque del tipo Geran, con propulsión a reacción.

Bucarest ha subrayado que está "preparado para un incremento de la intensidad de interferencia híbrida" y ha adelantado la convocatoria de una reunión específica del Consejo Atlántico de la OTAN para el próximo martes. En concreto tratarán "defensa del mar Negro y disuasión".