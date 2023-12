El 91 por ciento de los gazatíes se va a dormir con hambre, según el PMA

Bombardeo israelí en la Franja de Gaza - Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad

La UNRWA advierte de que hay gente en Gaza "muriendo de hambre"



MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 36 por ciento de los hogares de la Franja de Gaza sufre de hambre severa, mientras que otro 52 por ciento pasa hambre moderada, y el 91 por ciento se va a dormir con hambre, según las estadísticas del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.

Además, el 63 por ciento de los encuestados afirman haber pasado días enteros sin comer nada, según el PMA, que alerta de que la situación es especialmente grave en el norte de la Franja de Gaza.

Mientras, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNWRA) ha alertado de que hay gente "muriéndose de hambre".

Un portavoz de la UNRWA, Adna Abu Hasna, ha explicado en declaraciones a la televisión qatarí Al Yazira que se ha encontrado casos de gente que se está muriendo de hambre.

"Hoy he estado en cuatro refugios, uno de ellos el más grande de Jan Yunis, con casi 35.000 desplazados. Le puedo decir que hay gente que se está muriendo de hambre, gente que se muere de hambre en Rafá, en Jan Yunis y en el norte" de la Franja de Gaza, ha indicado.

"No me refiero a toda la población, pero he visto a gente suplicando por un trozo de pan, por agua, por cualquier cosa. Solo quieren comer algo", ha asegurado. "Están por todas partes. Golepan las ventanas de tu coche pidiendo refugio, alimentos, agua,...", ha relatado.