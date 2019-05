Acusan a un joven de Nueva Jersey de amenazar con bombardear la Torre Trump

Publicado 23/05/2019 3:40:46 CET

WASHINGTON, 23 May. (Reuters/EP) -

Un joven de 20 años del estado norteamericano de Nueva Jersey ha sido acusado de amenazar en las redes sociales con "disparar a todos" en una marcha pro-Israel y bombardear el rascacielos de la Torre Trump en Nueva York, según han informado los fiscales.

Jonathan Xie fue detenido bajo cargos de intentar proporcionar apoyo material al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que controla la Franja de Gaza y que Estados Unidos califica como una organización terrorista.

"Extremistas violentos locales como Xie son una seria amenaza para la seguridad nacional", ha afirmado el fiscal Craig Carpenito en un comunicado. "Las acciones que tomó y que planeaba tomar hacen que la amenaza sea clara y presente", ha añadido.

Según los documentos de la acusación, Xie apareció en un vídeo de la red social Instagram en abril de 2019 con unas gafas de esquí negras y mostrando una pistola, cuando expresó su deseo de atacar a los manifestantes en una reunión pro-israelí.

"Quiero disparar a los manifestantes pro-Israel (...) Puedes conseguir un arma y disparar a tu manera o usar un vehículo y atacar a la gente (...) No me importa si las fuerzas de seguridad me persiguen, tendrán que meterme una bala en la cabeza para detenerme", afirmó Xie en el video, según los documentos judiciales.

Ese mismo mes, Xie fue visto fuera de la Torre Trump, sede de las empresas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Más tarde publicó fotos del edificio en Instagram junto con una encuesta preguntando si debía bombardearlo.

"Bueno, hoy fui a Nueva York y pasé por la Torre Trump y luego comencé a reírme histéricamente ... Olvidé visitar la Embajada israelí en Nueva York. Quiero bombardear este lugar junto con la Torre Trump", manifestó Xie en otra publicación.

En febrero de 2019, Xie dijo que quería unirse al Ejército de Estados Unidos con la esperanza de aprender "cómo matar" y solicitar un permiso de seguridad como primer paso, según los fiscales.

Xie está acusado de enviar dinero a una persona en la Franja de Gaza vinculada con una facción de Hamás que ha llevado a cabo ataques contra objetivos civiles en Israel.

El acusado podría enfrentarse a una pena de más de 30 años en una prisión federal si es condenado por todos los cargos.