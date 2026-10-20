Acusan de tres delitos al hombre que atropelló intencionadamente a la diputada australiana Helen Haines

Archivo - La diputada australiana Helen Haines habla con la prensa - HELEN HAINES EN FACEBOOK - Archivo

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía del estado de Victoria ha acusado este martes de tres delitos al hombre que atropelló intencionadamente a la diputada australiana Helen Haines este lunes a las puertas de su oficina electoral en la ciudad de Wangaratta, al tiempo que se ha conocido que el supuesto atacante conocía a la política.

El detenido es un hombre de 43 años identificado como Brendan Nugent, al que se le acusa de intentar arrollar a la parlamentaria por la circunscripción de Indi, que se encuentra en estado crítico y ha perdido una pierna mientras los médicos luchan por salvar la otra extremidad, ha informado la cadena australiana ABC.

Los agentes han señalado a Nugent por "por conducción temeraria con resultado de lesiones graves y por causar intencionadamente lesiones graves".

EL PADRE DEL ATACANTE DESVELA QUE HAINES ERA AMIGA DE LA FAMILIA

Además, la familia del supuesto atacante ha emitido un comunicado en el que expresa su "amor" y apoyo a Haines, desvelando que la política "ha sido amiga durante más de 20 años" y que el incidente del lunes eran hechos "devastadores e inconcebibles".

"Helen Haines es una persona muy respetada, apreciada y querida en nuestra comunidad local. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a los miembros de la comunidad local y a la Policía que acudieron ayer en ayuda de Helen tras el impactante y espantoso crimen", ha sostenido el comunicado emitido por el padre del conductor detenido y su pareja.