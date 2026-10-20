La diputada australiana Helen Haines, en estado crítico, pierde una pierna tras ser atropellada de manera intencionada

Archivo - La diputada australiana Helen Haines habla con la prensa - HELEN HAINES EN FACEBOOK - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada independiente australiana Helen Haines continúa en estado crítico y ha perdido una pierna tras ser atropellada de manera intencionada por un vehículo a las puertas de su oficina electoral en la ciudad de Wangaratta, en el estado de Victoria.

La parlamentaria por la circunscripción de Indi, de 65 años de edad, fue trasladada de urgencia en helicóptero al Hospital Alfred de Melbourne tras sufrir el ataque pasadas las 15.30 horas (hora local). El centro médico ha confirmado, según la cadena de televisión pública australiana ABC, que Haines fue sometida a una intervención quirúrgica durante la pasada noche y que los equipos médicos luchan por salvar su otra pierna, que también resultó gravemente herida tras quedar atrapada entre dos vehículos.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, ha calificado los hechos como "un acto deliberado". Las primeras investigaciones de la Policía de Victoria, junto con los testimonios recabados, apuntan a que el conductor de un Toyota LandCruiser blanco realizó un cambio de sentido para atropellar a la diputada cuando esta se encontraba junto al maletero de su coche. El ministro del Interior, Tony Burke, ha detallado al citado medio que el agresor embistió a Haines hasta en dos ocasiones, dando marcha atrás tras el primer impacto para volver a golpearla.

La tragedia no fue a mayores gracias a la intervención de un barbero local, Ricky Jefferies, quien ha relatado a la cadena cómo logró sacar al conductor del vehículo y retenerlo hasta la llegada de las autoridades. Jefferies ha revelado que el atacante portaba un cuchillo en el bolsillo y que se lo arrebató "para asegurar que nadie más resultara herido".

Las fuerzas de seguridad han detenido al conductor, identificado como Brendan Nugent, de 43 años y residente en la cercana localidad de Tarrawingee, a unos 12 kilómetros del lugar de los hechos. La Policía mantenía activo a primera hora de este martes un amplio operativo policial en una propiedad de la zona vinculada al presunto agresor, quien, según fuentes cercanas a la investigación, ha sido sometido a una evaluación de salud mental bajo custodia policial.

Ante este suceso, las autoridades australianas han expresado su profunda preocupación por el deterioro del clima político en el país. El director general de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), Mike Burgess, ha advertido en un comunicado de que los elevados niveles de agravio, intolerancia y polarización están creando un "entorno permisivo para la violencia".

En la misma línea, el primer ministro Albanese ha instado a la sociedad y a los representantes públicos a "bajar la temperatura del debate político" y ha ordenado la revisión de los protocolos de seguridad de los parlamentarios, tras confirmarse un aumento significativo de las amenazas y agresiones contra cargos públicos.