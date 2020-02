Las aerolíneas United Airlines y American Airlines suspenden sus vuelos a Hong Kong por el coronavirus

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las compañías aéreas United Airlines y American Airlines han anunciado este martes que suspenderán sus vuelos hacia Hong Kong como medida de precaución ante la expansión del nuevo brote del coronavirus, que ya le ha costado la vida a una persona en esta región china con administración especial, mientras que otras 15 están infectadas.

La medida se ha tomado días después de que ambas aerolíneas decidieran reducir sus vuelos a China por el mismo motivo. Según el último balance ofrecido por el Ministerio de Salud chino, unas 491 personas han fallecido y los casos de infección han aumentado a 24.324 en todo el país.

United Airlines ha explicado que la demanda de estas rutas ha caído a medida que el coronavirus ha ido afectando a más gente y ha dicho que la suspensión se mantendrá desde el 8 o al 20 de febrero, aunque los encargados de la compañía no descartan más cambios.

In response to the continued drop in demand, we are suspending operations to Hong Kong beginning February 8 until February 20. We will continue to monitor the situation as it develops and make any necessary changes to our schedule. Learn more: https://t.co/3g6Lbe4xQZ pic.twitter.com/pgTb2AXBQe