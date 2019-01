El agregado militar venezolano en EEUU se reafirma desde Washington en su rebelión contra Maduro

Publicado 27/01/2019 14:04:41 CET

NUEVA YORK, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El agregado de Defensa de Venezuela en Estados Unidos, el coronel José Luis Silva Silva, se ha reafirmado este domingo en su rebeldía contra el presidente Nicolás Maduro y el reconocimiento del presidente de la Asamblea Nacional opositora, Juan Guaidó, como presidente legítimo de Venezuela.

Silva, quien asegura que "nunca" ha sido chavista, ha asegurado en una entrevista con la radio estadounidense Voice of America que se ha llegado a un "punto de quiebre" y ha invitado a otros militares a expresarse contra Maduro. "Estoy invitando a mis compañeros a que salgamos de la comodidad. Yo asumo mis responsabilidades con mi vida y con la historia. Yo me cansé de ver sufrir a mi gente", ha argumentado.

Al ser interrogado por la opción militar para Venezuela, Silva ha sido claro. "Una invasión, no hay otro (...). Es difícil decidir una invasión, pero yo no he hablado por si una coalición de... No sabría decirle", ha apuntado.

Para Silva, el "régimen" de Maduro "es un peligro para los venezolanos, porque los está destruyendo". "Régimen. Lo llamo así porque no hay libertad de ningún tipo. En los países democráticos hay separación de poderes", ha argumentado.

"El poder legislativo en Venezuela no está representado porque los consideran como en desacato, como si fueran lo peor. Eso no es democracia. Y ni hablar del poder judicial. Los jueces están al mando del poder ejecutivo y y los militares que nos dan las armas para defender nuestro país están bajo control del Estado. Eso no es una democracia", ha añadido.

Silva ha asegurado al ser interrogado por la postura de otros militares que "muchos amigos me han apoyado recientemente en privado" y ha atribuido al riesgo de detenciones la falta de más pronunciamientos. "Hay militares que tienen más de 6-8 meses detenidos por pensar difirente", ha apostillado.

El sábado Silva se convirtió en el primero oficial de alto rango en reconocer a Guaidó y el propio presidente de la Asamblea Nacional agradeció su apoyo. Guaidó ha ofrecido una amnistía general a los funcionarios --en particular a los militares-- que den la espalda a Maduro y se sumen a él.