La Agrupación Nacional tilda a Macron de "cobarde y desorientado" por la respuesta a los disturbios

Archivo - El presidente del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, Jordan Bardella (archivo) - Nicola Marfisi / Agf / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del partido de extrema derecha francés Agrupación Nacional, Jordan Bardella, ha rechazado este domingo el "lamentable" mensaje a la nación del presidente francés, Emmanuel Macron, por su respuesta "cobarde y desorientada" a los graves disturbios del sábado en el marco de las multitudinarias protestas sociales.

"Lamentable alocución de Emmanuel Macron. Este poder cobarde y desorientado no tiene ya nada que decir a los franceses, nada que proponerles", ha afirmado Bardella en un mensaje publicado en redes sociales.

"Ni siquiera tiene ya la fuerza de protegerlos", ha afirmado en referencia a lo que consideran debilidad de Macron tras los ataques a ayuntamientos y los saqueos de comercios.

La líder y candidata presidencial de la Agrupación Nacional, Marine Le Pen, todavía no ha reaccionado al mensaje presidencial difundido este domingo por la noche en las televisiones francesas.

Unas 550.000 personas participaron en las movilizaciones celebradas este sábado a lo largo y ancho de Francia, según la estimación de las autoridades. La Confederación General del Trabajo (CGT), el principal sindicato francés, ha elevado a más de 800.000 la cifra de asistentes.

En paralelo, hubo graves disturbios y ataques a sedes de ayuntamientos, como el de Limoges, que fue incendiado y destruido, así como saqueos de comercios. Al menos 2.397 personas fueron detenidas y 997 policías resultaron heridos, según datos del Gobierno galo.