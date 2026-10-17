Albania eleva a 156 los heridos por las protestas en la capital y acusa a la oposición de instrumentalizar la violencia

Protestas estudiantiles en Tirana, capital de Albania - Vlasov Sulaj / Zuma Press / Europa Press

El Gobierno albanés alerta de la "inaceptable" utilización de los menores "en la guerra por el poder"

Tirana asegura que los disturbios no serán un obstáculo en su proceso de acercamiento a la UE

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro del Interior de Albania, Ervin Demo, ha informado a última hora de este viernes de que un total de 156 ciudadanos albaneses han resultado heridos como consecuencia de la violencia registrada en el marco de las protestas estudiantiles de los últimos cuatro días. Entre los afectados se encuentran 97 agentes de Policía, 45 manifestantes y 14 transeúntes ajenos a los enfrentamientos, además de cuatro menores de edad.

Demo ha expresado sus deseos de recuperación a todos los heridos y ha apelado a la unidad de la sociedad albanesa, al considerar que el país tiene motivos suficientes para trabajar conjuntamente por su futuro en lugar de verse inmersa en enfrentamientos --a su juicio-- motivados por intereses políticos.

"Tenemos más razones para unirnos y trabajar por el bien del país, y no para pelearnos por cuenta de alguien que quiere sacar las castañas del fuego de la guerra política con las manos de otros cegados por el odio", ha afirmado el ministro en un hilo de publicaciones en redes sociales.

El titular de Interior ha destacado que las consecuencias de los disturbios afectan a ciudadanos con circunstancias y objetivos diferentes. Así, ha recordado que los policías cumplen con su trabajo y desean regresar a sus hogares junto a sus familias, sin dejar de reconocer que los manifestantes también tienen "aspiraciones legítimas" para su presente y su futuro en el país.

Como reflejo de las consecuencias humanas de los enfrentamientos, Demo ha recuperado las palabras de un médico del Hospital de Traumatología que le han causado una especial impresión: "Cuando llegan aquí, todos están perdidos, ninguno ha ganado".

PREOCUPACIÓN POR LA PRESENCIA DE MENORES

El ministro ha dedicado asimismo una parte de su mensaje a los cuatro menores que figuran entre los heridos y ha advertido de los riesgos que entraña la participación en episodios violentos vinculados a la confrontación política.

En esta línea, Demo ha asegurado que, con independencia de las convicciones ideológicas de cada familia, difícilmente habrá padres que quieran ver a sus hijos menores con piedras u otros objetos utilizados para cometer actos violentos, antes de enumerar algunos de los comportamientos registrados: agresiones contra policías, rotura de ventanas de edificios institucionales, daños a semáforos y señales de tráfico, saqueo e incendios de propiedades públicas y privadas.

Así las cosas, el titular de Interior ha calificado de inaceptable que se recurra a menores en acciones de carácter político y que se exponga su integridad física en el marco de la lucha por el poder.

"El uso de menores en actos profundamente políticos, y más aún la puesta en riesgo de sus vidas por el bien de la lucha por el poder, es una bajeza que no debe pasar desapercibida ni sin ser despreciada por toda la sociedad albanesa", ha sostenido.

Asimismo, ha señalado que mantiene instrucciones dirigidas a las fuerzas policiales para que extremen las precauciones en sus actuaciones cuando haya menores implicados, al tiempo que a reclamado a los progenitores que eviten que sus hijos sean instrumentalizados "en la guerra por el poder de aquellos que no conocen ningún límite, ni humano ni moral".

RECHAZO A VINCULAR LOS DISTURBIOS CON LOS ESTUDIANTES

Demo ha defendido también que los episodios violentos registrados durante los últimos días no deben atribuirse de forma generalizada a los estudiantes y ha insistido en la necesidad de distinguir entre quienes participan en protestas y quienes recurren a la violencia, argumentando que es algo fundamental para evitar que ambos grupos sean considerados equivalentes.

Según ha indicado, el número de estudiantes entre las personas detenidas o sometidas a procedimientos judiciales por actos violentos es muy reducido. Además, se ha mostrado convencido de que estos jóvenes no tienen relación con lo que ha descrito como una estrategia de violencia política.

Desde Interior han acusado a los responsables de los disturbios de intentar alcanzar el poder mediante la fuerza y han denunciado que sus actuaciones perjudican no solo a los menores, sino también a negocios privados cuyos propietarios no tienen relación con la disputa política.

En este contexto, ha presentado los acontecimientos como una maniobra encubierta destinada a alterar el orden político del país, al tiempo que ha advertido de sus posibles consecuencias para las aspiraciones europeas de Albania.

COMPROMISO CON LA INTEGRACIÓN EUROPEA

Por último, el ministro ha sostenido que los promotores de la violencia pretenden desviar a Albania de su proceso de acercamiento a la Unión Europea y alejarla de la mesa de negociaciones con las instituciones comunitarias, empujándola de nuevo hacia una etapa del pasado que, según ha afirmado, el país ha superado con grandes esfuerzos.

Pese a la advertencia, Demo se ha mostrado convencido de que los disturbios no impedirán la continuidad del proyecto de integración europea albanés.

"¡Les garantizo que no lo lograrán! Albania ya está en camino a su destino y nada ni nadie detendrá el desarrollo europeo del país", ha concluido.

Las manifestaciones, que derivaron este pasado miércoles en un asedio nocturno a varias sedes gubernamentales, se enmarcan en la llamada 'Revolución de los Flamencos', que aunque ahora se centra en las reivindicaciones educativas, es también un movimiento de oposición a un proyecto inmobiliario en la costa adriática que cuenta con la implicación del yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner.