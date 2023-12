Un alcalde de Israel desata la polémica en Polonia tras abogar por "vaciar Gaza" y convertirla en un museo

Archivo - Imagen de archivo del campo de concentración de Auschwitz. - Europa Press/Contacto/Aleksiej Witwicki Forum

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Museo Estatal Auschwitz Birkenau de Polonia ha arremetido este lunes contra el alcalde de la ciudad israelí de Metula, David Azoulai, que abogó el domingo por "vaciar la Franja de Gaza" para establecer un "museo al aire libre" similar al conocido memorial polaco que conmemora a las víctimas del Holocausto.

El propio museo ha instado en un mensaje en su cuenta de X a "tomar medidas" contar el edil israelí, cuyas palabras han descrito como un "abuso" al "tratar de utilizar el símbolo del cementerio más grande del mundo como una especie de expresión simbólica enfermiza, odiosa y pseudoartística".

"Pedir actos que parezcan transgredir cualquier ley civil, moral y humana en tiempos de guerra (...) coloca al mundo ante una locura que debe ser enfrentada y rechazada firmemente", recoge el texto, que acusa al alcalde de hacer un llamamiento al "asesinato" en una "escala similar a la del campo de concentración nazi de Auschwitz.

"Esperamos que las autoridades israelíes reaccionen ante estos abusos tan vergonzosos, ya que el terrorismo nunca puede ser una respuesta al terrorismo", ha puntualizado el museo.

Azoulai señaló el domingo durante una entrevista que "toda la Franja de Gaza debe ser vaciada y aplanada". "Tal y como se hizo en Auschwitz. Dejemos que sea un museo para que todo el mundo vea lo que puede hacer Israel. No dejemos que nadie viva allí, porque lo que pasó el 7 de octubre fue, de alguna forma, un segundo Holocausto", dijo entonces en relación con los ataques perpetrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), que se saldaron con unos 1.200 muertos y 240 secuestrados.

El político israelí ha matizado posteriormente que sus palabras no instaban al asesinato en masa de la población gazatí sino que, en su lugar, aboga por su "reubicación". "Es una vergüenza que después de lo que les ocurrió a los judíos en Polonia defiendan a unos asesinos de poca monta. No me corresponde a mí educar a los polacos, los educan para odiarnos", ha afirmado.

Las autoridades de Gaza, controladas por el grupo islamista palestino, han denunciado más de 18.800 muertos a causa de la ofensiva israelí contra la Franja, a los que se suman más de 280 palestinos muertos en Cisjordania y Jerusalén Este.