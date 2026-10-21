Alcanzados dos buques por "proyectiles desconocidos" cerca de las costas de Omán e Irak

Ubicación aproximada de dos buques alcanzados por "proyectiles desconocidos" cerca de las costas de Omán e Irak - EUROPA PRESS

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos buques han sido alcanzados este miércoles por "proyectiles desconocidos" frente a las costas de Omán e Irak, según ha denunciado el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), vinculado a la Armada británica, sin que por ahora haya informaciones sobre la autoría de los ataques.

El organismo ha indicado en un primer comunicado que un petrolero ha sido alcanzado cuando estaba a once millas náuticas (cerca de 20,3 kilómetros) al oeste de la ciudad omaní de Buja, antes de especificar que el incendio desatado tras el impacto "ha sido extinguido". "El petrolero está anclado", ha manifestado, antes de agregar que "toda la tripulación está a salvo" y que "no hay informes sobre impacto ambiental".

Asimismo, ha señalado que un segundo petrolero ha sido alcanzado cuando estaba 30 millas náuticas (alrededor de 55 kilómetros) al sureste de la ciudad iraquí de Al Fau, igualmente sin víctimas ni daños ambientales. "Se recomienda a los buques que transiten con cautela y que informen de cualquier actividad sospechosa", ha zanjado.

Estos sucesos han tenido lugar después de que la Guardia Revolucionaria de Irán afirmara el martes que dos petroleros "se han incendiado" tras chocar con minas navales situadas en el estrecho de Ormuz durante un "intento ilegal de paso" a través de esta vía estratégica. El UKMTO, por su parte, confirmó "un incidente que implica a un petrolero y fuerzas militares" frente a las costas de Omán, sin que esté claro si los sucesos están vinculados.

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz, paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo, y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas. Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso.