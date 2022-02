Alemania levantará la gran mayoría de las restricciones impuestas por la COVID-19 el 20 de marzo

BERLÍN, 16 Feb. (DPA/EP) -

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha anunciado este miércoles que la gran mayoría de las restricciones impuestas para contener la pandemia de COVID-19 se levantarán el 20 de marzo, tras consultar a los líderes de los estados alemanes.

Scholz ha señalado que los ciudadanos pueden "mirar hacia adelante con más confianza que en las últimas semanas" y ha remarcado que se trata de una "jornada muy especial" en la pandemia. Según el canciller, gracias a las medidas adoptadas se ha protegido la salud y la vida y se ha evitado un nuevo confinamiento.

Sin embargo, ha advertido de que la pandemia aún no ha terminado y "no hay que descuidarse". Scholz se aferra al objetivo de lograr que la vacunación contra la COVID-19 sea obligatoria en Alemania.

"No hay que olvidar que habrá otro otoño e invierno y por ello es correcto preparar la legislación para una obligación general de vacunación", ha argumentado. "Será necesario precisamente cuando el tiempo vuelva a ser más frío", ha incidido.

Por su parte, la alcaldesa de Berlín, Franziska Giffey, ha precisado que se acabarán las restricciones de acceso únicamente a los vacunados o recuperados de COVID-19 a los comercios. No obstante, las medidas básicas de protección, como el uso de mascarillas y el mantenimiento de la distancia, se mantendrán en vigor.

Por su parte, los estados federados alemanes han exigido una base legal para las medidas básicas de protección contra el coronavirus para el periodo posterior a la expiración de la mayor parte de las restricciones a partir del 20 de marzo.

"Tenemos que combinar la apertura con el cuidado", ha justificado el primer ministro de Renania del Norte-Westfalia y actual presidente de la conferencia de primeros ministros de los estados federados, Hendrik Wüst.

"Si el Bundestag --Cámara Baja del Parlamento-- no actúa activamente, todas las medidas de protección expirarán a partir del 20 de marzo", ha dicho. "Sin embargo, la pandemia no sigue el calendario. Por lo tanto, no hay que tirar todas las medidas por la borda", ha hecho hincapié.

"Todos los estados federados estamos de acuerdo en que necesitamos una protección básica para salvaguardar las aperturas", ha continuado, mencionando el uso de mascarillas, el respeto de los protocolos de higiene, los test y las normas de distancia.

En comparación con los países vecinos, Alemania ha superado mejor la ola de la variante ómicron y probablemente ya haya sobrepasado el punto máximo, según datos oficiales.

Las autoridades de Alemania han confirmado este miércoles cerca de 220.000 casos y 250 muertos por coronavirus, si bien la incidencia acumulada semanal enlaza varias jornadas a la baja tras alcanzar máximos históricos la semana pasada. Alemania ha superado los 12,5 millones de contagios y los 120.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia.