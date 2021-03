Alertan de un tirador en un centro comercial a las afueras de Denver

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía de la localidad de Boulder, a las afueras de Denver, en el estado norteamericano de Colorado, ha alertado de la presencia de un "tirador activo" en un centro comercial.

Las autoridades han emplazado a la población a mantenerse alejada del centro comercial King Soopers en un mensaje publicado en Twitter a las 14.49 horas.

ALERT: Active Shooter at the King Soopers on Table Mesa. AVOID THE AREA. PIO is en-route.