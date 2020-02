Arce denuncia la falta de libertad de expresión y de Estado de Derecho en Bolivia

Publicado 24/02/2020 20:55:52 CET

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) a presidir Bolivia, Luis Arce, ha advertido de que la campaña con vistas a las elecciones del 3 de mayo se vive con miedo por la falta de libertad de expresión y de Estado de Derecho.

"Estamos iniciando nuestra campaña en Bolivia. Aún hay temor en los militantes del MAS y en Bolivia de decir algo a favor del MAS. La gente sabe que este gobierno lo tilda de terrorista, lo tilda de incitador y de sedición", ha afirmado Arce en declaraciones a la emisora argentina Data Urgente Radio.

"En Bolivia no hay la posibilidad de expresar, no hay libertad de expresión, no hay Estado de Derecho en nuestro país", ha añadido. Arce ha subrayado igualmente que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no garantiza la imparcialidad y transparencia necesarias para los comicios, ya que su presidente, Salvador Romero, fue designado por la presidenta autoproclamada, Jeanine Añez, a su vez candidata a la Presidencia.

En concreto, Arce ha advertido de que el "gobierno de facto" instaurado tras la dimisión de Morales y sus ministros "está persiguiendo políticamente a dirigentes del MAS-IPSP, organizaciones sociales, exfuncionarios y altos funcionarios del Gobierno del presidente Evo (Morales) y, por lo tanto, las condiciones para hacer política no son de las mejores".

En la misma línea, el líder del MAS, Evo Morales, exiliado en Argentina tras su polémica salida del país entre denuncias de golpe de Estado, cargaba recientemente contra la "dictadura". "En tiempos de dictadura hay inocentes perseguidos y delincuentes liberados. Los medios comunitarios son acallados y existe la violación de derechos humanos, sin ningún respeto del Derecho Internacional", publicó Morales en Twitter.

La fórmula del MAS liderada por Luis Arce y su candidato a vicepresidente, David Choquehuanca, sería la más votada en las elecciones presidenciales del próximo 3 de mayo con un 32 por ciento de apoyo, frente al 23 por ciento de Carlos Mesa y al 21 por ciento de la actual presidenta interina, Jeanine Añez, según la encuesta de Mercados y Muestras publicada este domingo por el periódico boliviano 'Página Siete'.

En relación con la encuesta de enero, Arce sube un punto, de 31 a 32 por ciento, mientras que Mesa escala tres puntos, del 20 al 23 por ciento. No obstante, Añez es la candidata que más puntos ha crecido, tras pasar del 14 al 21 por ciento. Con estos resultados, Arce y Mesa tendrían que enfrentarse en una segunda vuelta.