Argentina registra más de 5.300 casos de coronavirus y supera el umbral de los 2.500 fallecidos

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Argentina ha confirmado este miércoles más de 5.300 nuevos casos de coronavirus y otros 16 fallecidos, con lo que el país sudamericano supera así la barrera de los 2.500 muertos desde el inicio de la pandemia.

El Ministerio de Sanidad ha detallado que durante las últimas 24 horas se han confirmado 5.344 contagios, lo que eleva al total a 136.118, mientras que la cifra de fallecidos asciende a 2.506, según ha informado la agencia estatal argentina de noticias, Télam.

La secretaria de Acceso a la Salud argentina, Carla Vizzotti, ha recalcado durante la jornada que "la pandemia no pasó en el Área Metropolitana de Buenos Aires, no pasó en Argentina y no pasó en el mundo". "Estamos día a día atravesando una situación inédita", ha agregado.

Por ello, ha pedido a la población que respete las recomendaciones sanitarias formuladas por las autoridades y que "se siga entendiendo el rol de la responsabilidad individual" para hacer frente a la pandemia y reducir la propagación del coronavirus.

Así, Vizzotti ha recalcado que "hay mucho por hacer". "Estamos en un momento importante. Ayer hablábamos de valorar nuestros logros. No hemos tenido los picos que han tenido otros países", ha destacado, antes de abogar por "seguir trabajando para que el sistema de Salud pueda seguir dando respuesta".

Por su parte, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha subrayado que "el coronavirus lejos está de ser derrotado" y ha aplaudido la labor de las Fuerzas Armadas en las labores de lucha contra la COVID-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus.

"Estuvieron presentes cuando el pueblo los necesitó. No estuvieron ausentes. Este año fueron acciones primordiales, centrales, las que hicieron para que Argentina sigan de pie y se cuide la vida de los argentinos. Ustedes hicieron mucho", ha apuntado.