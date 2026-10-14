Arranca en Alemania el juicio contra un ucraniano imputado por el sabotaje al gasoducto Nord Stream

Archivo - Cartel cerca del Nord Stream 2, en Lubmin, Alemania (archivo) - Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa - Archivo

HAMBURGO (ALEMANIA), 14 (DPA/EP)

Un tribunal de la ciudad alemana de Hamburgo ha iniciado este miércoles el juicio contra un ucraniano imputado por el sabotaje en 2022 del gasoducto Nord Stream, después de que la Fiscalía alemana afirmara que el acusado y sus cómplices actuaron "siguiendo órdenes de las autoridades estatales de Ucrania".

El hombre, identificado como Serhi Kusnetzov, un militar ucraniano de 50 años, debe responder ante la Sala de Protección del Estado del Tribunal Superior Regional Hanseático por el delito de crimen de guerra y otros cargos, entre ellos el uso de explosivos, la destrucción de estructuras y la interrupción de servicios públicos.

Los fiscales han argumentado al inicio del juicio que, dado que es sospechoso de cometer estos actos como oficial del Ejército ucraniano y con el conocimiento de las autoridades estatales de Ucrania, estos deben considerarse crímenes de guerra, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Según la acusación, Kusnetzov, junto con otros militares y por orden de organismos estatales de Ucrania, elaboraron el plan para destruir los gasoductos que van desde Rusia, a través del mar Báltico, hasta Lubmin, en el noreste alemán, con el presunto objetivo de impedir que Moscú usara estos ingresos para financiar la invasión de Ucrania, lanzada en febrero de 2022.

La Fiscalía presentó en julio los cargos contra el hombre, arrestado en verano de 2025 en Italia y extraditado meses después a Alemania, y detalló que "para llevar a cabo el plan se formó un grupo integrado por buzos profesionales, un capitán y un experto en explosivos, bajo liderazgo del acusado".

En este sentido, especificó que el sospechoso "entró en Alemania el 4 de septiembre de 2022 desde Polonia, usando un pasaporte ucraniano falsificado". "Poco después, él y otros miembros del grupo embarcaron en un yate (...) alquilado previamente a una compañía alemana en Rostock usando documentos identificativos falsos e intermediarios", dijo.

Asimismo, destacó que el grupo "colocó allí diversos artefactos explosivos con espoletas de tiempo en gasoductos que discurrían por el lecho marino hasta el 22 de septiembre de 2022". Las explosiones tuvieron lugar cuatro días después, "causando graves daños a ambos gasoductos", claves para el suministro de gas natural a Alemania, según la Fiscalía.