Ascienden a 24 los palestinos muertos en los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controlada por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este martes a 24 los palestinos muertos en los bombardeos ejecutados por Israel desde la tarde del lunes contra el enclave palestino, en el marco de un nuevo recrudecimiento de la violencia en la zona.

El Ministerio de Sanidad gazací ha indicado que entre las víctimas mortales hay nueve niños, al tiempo que ha cifrado en 103 el total de heridos. Asimismo, ha señalado que entre los últimos muertos hay una anciana y un hombre con necesidades especiales que vivían en un campamento de refugiados atacado por Israel.

Asimismo, el Ministerio de Educación gazací ha acusado a Israel de la muerte de niños en los bombardeos y ha pedido a la comunidad internacional que "condenen, denuncien y detengan los crímenes de la ocupación", según ha informado la agencia palestina de noticias Maan.

Este mismo medio ha señalado que entre los últimos objetivos bombardeados figuran posiciones de la Brigada Al Quds, brazo armado de Yihad Islámica, en el oeste de la Franja, así como otras posiciones de milicias palestinas al este de la ciudad de Jan Yunis, en el sur del enclave.

En la ciudad israelí de Ascalón, al menos seis civiles han resultado heridos por el impacto de dos cohetes contra un edificio de apartamentos, un ataque reclamado por Hamás, que ha destacado que es una respuesta a un bombardeo contra un inmueble en Gaza.

A primera hora del día han vuelto a sonar las sirenas antiaéreas en el sur de Israel por el disparo de nuevos proyectiles desde Gaza, según el Ejército de Israel, que ha detallado que ha alcanzado 130 objetivos en la Franja en la madrugada de este martes. Asimismo, ha cifrado en más de 200 los cohetes disparados por las facciones palestinas.

Por su parte, Hidai Zilberman, uno de los portavoces del Ejército de Israel, ha descrito como "significativos" los bombardeos contra Gaza y ha destacado que "Hamás es la única dirección en Gaza", al tiempo que ha manifestado que, si bien no está claro cuánto podrían durar los enfrentamientos, es probable que sean "días", tal y como ha recogido el diario 'The Times of Israel'.

Los incidentes se enmarcan en el aumento de las tensiones durante las últimas semanas por los planes de Israel para desahuciar a varias familias palestinas del barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este, lo que ha sido criticado por las autoridades palestinas y Naciones Unidas, que ha llegado a advertir de que podría ser un crimen de guerra.

Las protestas de los últimos días se extendieron de Sheij Jarrá a otras zonas de Jerusalén Este, con un grave repunte durante la jornada del domingo, cuando cientos de palestinos resultaron heridos por la represión policial en la Explanada de las Mezquitas --conocida como Monte del Tempo por los judíos--, incluido el lanzamiento de gases lacrimógenos en la mezquita de Al Aqsa.

La actuación policial, defendida por el Gobierno israelí, ha sido igualmente objeto de críticas por parte de los países de la región y las milicias, que, tras días advirtiendo a Israel por la situación, iniciaron el lunes el disparo de proyectiles, incluidos varios contra Jerusalén, por los incidentes en la mezquita de Al Aqsa, el tercer lugar de mayor importancia religiosa para los musulmanes.

En respuesta, el Gabinete de Seguridad, el núcleo duro del Consejo de Ministros del Gobierno israelí, aprobó una campaña de bombardeos aéreos contra el enclave, si bien descartando en un primer momento una operación terrestre. "Hamás debe recibir un duro golpe y aún así, todo el mundo comprende nuestras limitaciones. No queremos guerras largas, dijeron fuentes oficiales citadas por el diario 'Yedioth Ahronoth'.

En este sentido, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido de que Israel responderá "con gran fuerza" a los ataques con cohetes desde Gaza. "No vamos a tolerar los ataques contra nuestro territorio, nuestra capital, nuestros ciudadanos o nuestros soldados", afirmó.

Zilberman ha sostenido que las Fuerzas Armadas no descartan lanzar una operación terrestre en el enclave palestinos. "Tenemos un pie en el acelerador", ha señalado, en declaraciones concedidas a la Radio del Ejército.

El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, expresó el lunes su condena por los bombardeos israelíes y señaló al Gobierno israelí como "único responsable" de la escalada y los "crímenes perpetrados" en la Franja de Gaza y Jerusalén.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, ha condenado en los "términos más enérgicos" el lanzamiento de cohetes, "en particular los ataques contra centros de población civil", y ha instado a las partes a actuar con "Máxima moderación".

De esta forma, ha manifestado su "preocupación" por los últimos acontecimientos en materia de seguridad, "que corren el riesgo de desencadenar otra escalada peligrosa que dé lugar a más violencia y pérdida de vidas", tal y como ha informado su portavoz, Stéphane Dujarric.

567772.1.260.149.20210511093346