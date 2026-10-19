El asesor de Netanyahu Jonathan Urich reconoce haber cobrado grandes sumas de dinero de Qatar

Archivo - El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu (archivo) - Paulina Patimer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Jonatan Urich, uno de los principales asesores del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha reconocido en declaraciones a la Policía haber cobrado "cientos de miles de séqueles" --decenas de miles de euros-- de Qatar y haber seguido trabajando para Doha durante un largo periodo después del ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023.

Urich dejó de trabajar para los qataríes a "mediados o finales de 2024", según el interrogatorio, citado por la cadena de televisión israelí Canal 12. En concreto recibió pagos para mejorar la imagen de Qatar, un trabajo que no "se desarrollaba en Israel".

Finalmente otro asesor de Netanyahu, Yisrael Einhorn, también investigado en el caso conocido como Qatargate, le ordenó que parara y fue entonces cuando dejó de trabajar para Doha.

Interrogado por si Netanyahu estaba al tanto del dinero que recibía, Urich ha señalado que "yo no respondo ante el primer ministro por lo que hago". "Hay una gran diferencia entre lo que ocurre en el extranjero y lo que pasa aquí", ha apuntado.

Así, ha explicado que pese a trabajar para mejorar la imagen de Qatar con vistas al Mundial de Fútbol de 2022, no cesó de "atacar a Qatar desde Israel" y ha señalado a otros altos mandos del Ejército y el Mossad, como Yoav 'Poli' Mordechai, por colaborar con Qatar.

En esta línea, ha restado importancia a las acusaciones sobre la financiación de Qatar a Hamás y su colaboración con este país. "No veo que haya conflicto. No creo que haya un problema moral. No creo que haya hecho nada inmoral o poco profesional", ha apuntado.

Urich está imputado por entregar información clasificada como secreto con la consecuencia de "dañar al Estado" y "poner en peligro la seguridad nacional".

Urich ha sido asesor estratégico de Netanyahu y también director de campaña del partido Likud. Contribuyó a la filtración que tuvo lugar en 2024 y que incluía información militar clasificada, la cual versaba sobre el supuesto plan del entonces líder de Hamás Yahya Sinwar para huir junto a varios rehenes israelíes a través del corredor Filadelfia, unas informaciones que podrían haber sido manipuladas.